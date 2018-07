Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat einem Bericht zufolge neue Ermittlungen gegen Martin Winterkorn eingeleitet. Laut "Bild am Sonntag" besteht bei dem ehemaligen VW-Vorstandsvorsitzenden der Verdacht auf Steuerhinterziehung. Es gehe um insgesamt rund zehn Millionen Euro, die in den vergangenen Jahren auf Schweizer Konten überwiesen wurden, berichtet die Zeitung mit Verweis auf Ermittlungsakten. Es bestehe der Verdacht, dass fällige Steuern nicht bezahlt wurden.

Aus den von der "Bild am Sonntag" zitierten Ermittlungsakten geht demnach hervor, dass Winterkorn in den Jahren 2016 und 2017 hohe Millionenbeträge von einem seiner Konten bei der Sparda Bank Nürnberg auf ein Treuhandkonto seines Steuerberaters überwiesen hat. Von dort sei das Geld in Depots der Bank Vontobel nach Zürich geflossen - darunter ein Depot, das Winterkorns Ehefrau zugeordnet worden sei.