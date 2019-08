Insgesamt ist die Ernte in Deutschland nach Angaben des Verbands deutscher Landwirte in diesem Jahr unterdurchschnittlich ausgefallen. Einige Regionen, zum Beispiel in Bayern und Baden-Württemberg hätten aber gute Erträge erzielt. Rukwied betonte deswegen auch, dass sein Verband keine staatlichen Hilfen für die Ausfälle fordere. Er plädierte jedoch für eine steuerfreie Risikoausgleichsrücklage, mit der Bauern in guten Jahren Reserven für schlechte Jahre bilden könnten. Außerdem forderte er eine Anschubsfinanzierung durch Bund und Länder, um eine Versicherung für dürrebedingte Ernteausfälle auf die Beine zu stellen.