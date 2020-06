Die EU-Kommission hat die direkten Staatshilfen der Bundesregierung über sechs Milliarden Euro für die Lufthansa genehmigt. Die stellvertretende EU-Kommissionspräsidentin Margrethe Vestager erklärte am Donnerstag, dieser beträchtliche Betrag werde der Airline helfen, die aktuelle Coronavirus-Krise zu überstehen, die den Luftfahrtsektor besonders hart getroffen habe. Es gebe jedoch die Auflage, dass der Staat "ausreichend vergütet" werde.



Zudem gebe es "weitere Maßnahmen zur Begrenzung der Wettbewerbsverzerrungen". Zu diesen zählt, dass die Lufthansa Start- und Landerechte an den Hauptstandorten Frankfurt und München abgeben muss, "wo Lufthansa über beträchtliche Marktmacht verfügt". Dies soll es der Konkurrenz ermöglichen, eine Basis mit bis zu vier Flugzeugen an den Standorten aufzubauen.



Das Rettungspaket umfasst insgesamt neun Milliarden Euro. Drei Milliarden an staatlichen Krediten von der staatlichen Förderbank KfW waren bereits genehmigt worden. Die nun von der EU bestätigten sechs Milliarden setzen sich aus 5,7 Milliarden Euro stille Einlagen des Staates und einem Aktienpaket über rund 300 Millionen Euro zusammen.