Unternehmer Existenzgründer lassen sich von Coronakrise nicht entmutigen

Trotz der Coronakrise wagen in Mitteldeutschland viele Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit. Gründer-Betreuerin Kuhl von der Handelshochschule Leipzig sagte MDR AKTUELL, in der Pandemie sei die Zahl der eingereichten Ideen sogar gestiegen. Der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, Gropp, zeigte sich nicht überrascht. Historisch betrachtet machten sich in Notlagen mehr Menschen selbstständig.