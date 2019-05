Elektroautos werden in zwei Jahren wesentlich günstiger sein als heute. Das sagt Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer dem MDR-Magazin Umschau: "Ich gehe davon aus, dass nach dem Jahr 2021 die Preise sinken werden. Denn wenn die Autobauer dann ihre Elektroautos nicht verkaufen, müssen sie hohe Strafen bei der EU-Kommission zahlen." Dudenhöffer ist Leiter des Fachgebiets Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. Ab 2020 dürfen Auto-Hersteller mit ihrer gesamten Fahrzeugflotte an Neuzulassungen nur noch maximal 95 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer ausstoßen. So sehen es die verbindlichen Grenzwerte der Europäischen Union vor. Angesichts empfindlicher Strafzahlungen sei es für die Autobauer laut Autoexperte Dudenhöffer dann attraktiver, die E-Fahrzeuge mit niedrigem Gewinn oder gar mit Verlust zu verkaufen.