Derzeit arbeiten in den Diamant-Fahrradwerken 600 Leute. Am Jahresende sollen es bis zu 700 sein. Tatsächlich verkaufen sich Fahrräder gerade deutschlandweit extrem gut. Nach Angaben des Zweirad-Industrie-Verbandes gab es im März zunächst einen Einbruch – denn damals machten auch alle Fahrradläden zu.

Doch warum kaufen so viele Deutsche gerade jetzt ein neues Rad? Die Händler hören verschiedene Gründe. Und diese haben oft mit Corona zu tun. Zum einen steigen viele aus Angst vor Ansteckung derzeit lieber aufs Rad als in den Bus. Auch die spezielle Feriensituation spiele eine Rolle, sagt Marcel Lüdtke von Little John Bikes in Chemnitz: "Ich denke, Leute können noch nicht überall hin in den Urlaub fahren. Und sich bei dem schönen Wetter zu Hause verbunkern will auch keiner."