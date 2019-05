Faktencheck Belastet eine CO2-Steuer vor allem Ärmere?

Eine dieser Lösungen unterstützt Christoph Schmidt, Präsident des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung. Schmidt, einer der fünf Wirtschaftsweisen, schlägt zusammen mit anderen Folgendes vor: Die zusätzlichen Einnahmen aus der CO2-Steuerreform sollten verwendet werden, um besonders einkommensschwache Haushalte zu entlasten. "Dafür könnten pauschale Pro-Kopf-Transfers zur Rückverteilung der zusätzlichen Steuereinnahmen an die Bevölkerung in Erwägung gezogen werden", erklärt Schmidt.

Das heißt: Die CO2-Steuer würde zum großen Teil an die Bürger zurückfließen. In der Schweiz gibt es dieses Modell bereits. Am Ende des Jahres bekommt jeder Bürger den gleichen Betrag ausbezahlt. Und dann könnten Ärmere von der Abgabe sogar profitieren, sagt Matthias Kalkuhl vom Berliner Mercator Institut. Denn für sie falle eine Rückzahlung von 70 oder 80 Euro deutlich mehr ins Gewicht als für Haushalte mir höherem Einkommen.