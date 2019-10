Nein, eigentlich habe sich nichts geändert, sagt ein Verkäufer in der Harley-Davidson-Filiale in Leipzig-Mockau. Die Preise für die US-Motorräder seien zuletzt nicht gestiegen. Auch Whiskey sei nicht teurer geworden, heißt es aus der Spirituosen-Handlung Feinbrand in Taucha.