Faktencheck Sind die Reallöhne für viele Beschäftigte tatsächlich gesunken?

Keine Reform hat das Land so stark verändert wie die Arbeitsmarktreform von Gerhard Schröder. Für viele Linke ist Hartz IV noch immer eine Zumutung. Vor allem, weil ein großer Niedriglohnsektor entstanden ist. Die Linke beklagt: Die Wirtschaft wächst, aber die Beschäftigten haben nichts davon.

Der Fraktionsvize im Bundestag, Fabio di Masi, stellte vergangene Woche sogar folgende Behauptung auf:

Millionen von Menschen in Deutschland strengen sich jeden Tag hart an. Aber ihnen fehlt die Zuversicht. Vierzig Prozent der Beschäftigten haben heute niedrigere Reallöhne als noch Mitte der neunziger Jahre.

Kann das stimmen? Verdienen heute tatsächlich 40 Prozent der Deutschen weniger als damals?

Zahl der Arbeitslosen deutlich gesunken

Um es gleich zu sagen: Die Behauptung ist irreführend. Natürlich gebe es Menschen, die heute real weniger verdienen als in den 90er-Jahren, sagt Steffen Müller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. "In der Cafeteria, bei Sicherheitsdiensten und bei der Reinigung hatten wir früher Tarifangestellte. Die großen Unternehmen haben aber viele von diesen Jobs ausgelagert an Subunternehmer. Das heißt, die gleichen Personen sind jetzt bei schlecht zahlenden Subunternehmern beschäftigt. Aber das heißt nicht, dass 40 Prozent der jetzt arbeitenden Deutschen vor 20 Jahren mehr verdient hätten, wie manches Zitat in Öffentlichkeit suggeriert."

Denn für niedrigen Lohn arbeiten heute vor allem Menschen, die vorher arbeitslos waren und damit gar nichts verdient haben. Deswegen sagt auch Judith Niehues vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, die Behauptung, 40 Prozent der Beschäftigten bekämen heute weniger als früher, stimme nicht. "Hinter dieser scheinbar skandalträchtigen Zahl steckt eigentlich ein Erfolg auf dem Arbeitsmarkt. Gerade, wenn man mal zurückblickt auf 2005, als wir fünf Millionen Arbeitslose hatten. Da hat man versucht, die Beschäftigten wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die sind natürlich eher am unteren Rand der Lohnverteilung eingestiegen."

Löhne steigen jetzt auch im unteren Bereich

Dieser Niedriglohnsektor ist seit Ende der 90er-Jahre stark gewachsen. Beschäftigte dort bekamen, wenn man die Inflation herausrechnet, im Jahr 2015 tatsächlich weniger als Geringverdiener im Jahr 1998. Außerdem räumt Niehues ein, dass die niedrigen Löhne über die Jahre viel weniger gestiegen sind als die hohen Löhne: "Langfristig hat die Ungleichheit der Löhne sicher zugenommen. Einfach, weil sich auch die Bedingungen auf den Arbeitsmarkt verändert haben. Weil es einfach eine höhere Nachfrage nach qualifizierter Arbeit gibt und es für Geringqualifizierte immer schwieriger wird, Beschäftigung zu finden."

Die Statistiken, auf die sich auch der letzte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung bezieht, enden allerdings mit dem Jahr 2015. Derzeit sieht es aber so aus, als schließe sich die Lohnschere wieder ein wenig und es gäbe auch für Geringqualifizierte wieder Chancen, sagt Steffen Müller. "Wir beobachten, dass in den letzten fünf Jahren die Lohnungleichheit in Deutschland wieder leicht rückläufig ist. Vor allem vom unteren Rand her steigen die Löhne wieder stark an. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen die boomende Wirtschaft und die damit einhergehende gestiegene Arbeitsnachfrage der Betriebe. Zum anderen dürfte natürlich auch der Mindestlohn verantwortlich sein."