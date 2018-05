Faktencheck Bewegt sich die Deutsche Post im rechtlichen Rahmen?

Wie die meisten Arbeitsrechtler gibt auch Sabine Geilner, Fachanwältin in Leipzig, dem Unternehmen Recht: "Wenn man es nach dem reinen Gesetz beurteilt, dann müsste man in das Teilzeitbefristungsgesetz schauen und das Teilzeit- und Befristungsgesetz sagt uns, ich kann einen Arbeitsvertrag, den ich erstmalig abschließe, befristen und zwar sachgrundlos auf die Dauer von maximal zwei Jahren. Wenn diese zwei Jahre abgelaufen sind, dann endet dieser befristete Vertrag und muss nicht verlängert werden."

Die Deutsche Post verstößt mit ihren befristeten Verträgen nicht gegen geltendes Recht. Bildrechte: Hendrik Schmidt/dpa

Der Vorwurf in der aktuellen Diskussion, dass hier ein befristetes Arbeitsverhältnis von bis zu zwei Jahren zur überlangen Probearbeit wird, versteht Sabine Geilner, aber: "Auf der anderen Seite hat ja dieses Teilzeit- und Befristungsgesetz auch den Zweck, diese Beschäftigung oder die dauerhafte Beschäftigung von Arbeitnehmern zu fördern. Und soll dazu dienen, mehr Menschen in unbefristete Arbeitsverhältnisse zu bringen. Das Gesetz sieht das nun mal so vor, auch wenn es den Anschein erweckt, dass es missbräuchlich ist."