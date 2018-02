Faktencheck Russland-Sanktionen haben nur geringe Folgen für ostdeutsche Wirtschaft

Die ostdeutschen Ministerpräsidenten fordern ein Ende der Russland-Sanktionen. Seit dreieinhalb Jahren sind sie in Kraft. Sie sollten Russland unter anderem dazu bewegen, die Unterstützung pro-russischer Rebellen auf ukrainischem Land einzustellen. Doch bewirkt haben die Sanktionen bislang wenig. Außer vielleicht einer Sache: Der Handel hat gelitten.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow sagte deshalb im Deutschlandfunk:

Wir wollen weiterhin kritisieren, dass im Donbaß ein völkerrechtswidriger Krieg stattfindet. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass die neuen Bundesländer über alle Maßen geschädigt sind durch diese Sanktionen. Dass also die Rückwirkungen der Sanktionspolitik dazu führt, dass Hunderte von Betrieben bei uns in existenzielle Problemfälle gekommen sind.

Doch wie sehr haben die Sanktionen der ostdeutschen Wirtschaft wirklich geschadet?

Fernsehturm und Brücken gebaut

Es gibt das prominente Beispiel IMO Leipzig. Das Stahlbau-Unternehmen hat am Berliner Fernsehturm mitgebaut aber auch an Brücken in Osteuropa. Vergangenen Sommer musste IMO Insolvenz anmelden. Es hieß, die Russland-Sanktionen seien schuld. Ein Einzelfall?

Leipzigs IHK Präsident Kristian Kirpal sagt, die Russlandpolitik bereite vielen Firmen Probleme. Er erklärt: "Hier im ostdeutschen Raum ist es vorrangig der Maschinenbau und die Elektronikbranche, die am stärksten betroffen sind. Bei den Gegensanktionen verbirgt sich vorrangig die Landwirtschaft dahinter, dass eben diese landwirtschaftlichen Produkte nicht mehr nach Russland exportiert werden können."

Vier Prozent der ostdeutschen Exporte nach Russland

Man darf die Bedeutung des Russlandhandels aber auch nicht überschätzen. Bereits vor Einführung der Sanktionen gingen gerade einmal vier Prozent aller ostdeutschen Exporte nach Russland. Zum Vergleich: Die gesamtdeutsche Wirtschaft exportierte dorthin 3,5 Prozent. Schon damals also, sagt Axel Lindner vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle, war Russland weder für Ost- noch für Westdeutschland ein überragend wichtiger Handelspartner. Lindner führt aus: "Zwischen 2014 und 2016 gingen die Exporte ungefähr auf die Hälfte zurück. Jetzt beträgt der Anteil der Russlandexporte an den Gesamtexporten sowohl in Ostdeutschland als auch in Gesamtdeutschland knapp zwei Prozent."

Unternehmen verkraften Sanktionen unterschiedlich gut