Lkw um Lkw rollt auf einen Hof in Bitterfeld-Wolfen. Alle sind beladen mit ausrangierten Hosen, Hemden oder Röcken. Hier, am Rand des Chemieparks, betreibt die Firma Soex eine gigantische Altkleider-Sortierung.

Die Geschäfte führt Axel Buchholz. "Wir sortieren am Tag in dem Werk zwischen 250 und 300 Tonnen", erklärt er. "Das unterscheidet sich in Textilien und in Schuhe."

In einer großen Halle prüfen Angestellte jedes Kleidungsstück von Hand. Taugt diese Hose oder jene Jacke noch als Second-Hand-Ware? Was gut aussieht, verkauft Soex als Kiloware nach Osteuropa oder Afrika.

In Altkleidercontainern landet immer mehr ausgediente Mode. Doch die Qualität der Stoffe wird immer schlechter. Das merken Recyclingfirmen. Bildrechte: IMAGO

Der Grund für den Rückgang: In Altkleider-Containern steckt immer mehr Mode von Billigketten – mit minderwertiger Baumwolle. Was einst bei H&M und Primark auf der Stange hing, geht viel zu schnell kaputt. Mehr und mehr Altkleider enden deshalb in einem lärmenden Schredder. Er zerreißt die Altkleider in Fetzen.



Immerhin: Auch daraus wird noch etwas gemacht, sagt Andreas Voget vom Branchenverband Fairwertung. Die Kleider würden in der Regel dann zu Malerflies verarbeitet.