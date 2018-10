Ferkel-Produzentin Dorit Nyenhuis hat es versucht: Auf ihrem Hof in Theeßen in Sachsen-Anhalt hat sie ein Jahr lang darauf verzichtet, ihre Ferkel zu kastrieren. Das Problem: Bei der sogenannten Ebermast entwickeln einige wenige Tiere einen strengen Geruch. Das riecht dann in der Pfanne wie eine Mischung aus Urin und altem Schweiß.