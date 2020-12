Während noch über lokale Feuerwerksverbote diskutiert wird, bereiten sich die Unternehmen aus der pyrotechnischen Industrie schon auf die Auslieferung der Produkte an die Läden vor. Denn die Lager in Deutschland sind schon seit Monaten gefüllt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden von Januar bis September bereits 31.000 Tonnen Feuerwerk importiert. Das sind drei Prozent mehr als in demselben Zeitraum im Vorjahr. Die Ware hat einen Wert von 76 Millionen Euro und kommt ausschließlich aus China.