Wann kommt sie? Wie laufen die Verhandlungen? Wer diese Fragen zur Finanztransaktionssteuer derzeit im Bundesfinanzministerium stellt, bekommt keine Antwort. Nur den Hinweis, dass es nichts Neues zu vermelden gebe.

Dabei war die EU-Steuer einst das Prestigeprojekt von SPD-Finanzminister Olaf Scholz, mit der er die deutsche Grundrente finanzieren wollte. Nun liegt sie auf Eis. Aufgegeben sei sie aber noch nicht, sagt Lothar Binding, Finanzexperte der SPD: "Es ist als Gesamtpaket noch nicht ausgehandelt. Und da kam eben jetzt die Corona-Krise dazwischen und hat den Verhandlungsprozess gestört."

Österreich geht das Gesetz nicht weit genug

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will mit der Finanztransaktionssteuer eigentlich die Grundrente finanzieren. Bildrechte: dpa Doch nicht allein die Corona-Krise ist Schuld. Das Konzept von Olaf Scholz ist seit Monaten in der Kritik - sowohl in Deutschland, als auch in der EU, wo Scholz mindestens neun Unterstützer benötigt. Diese Mindestzahl wackelt, weil Österreich seit Anfang des Jahres mit einem Nein droht.



Denn Österreich gehen Scholz’ Pläne nicht weit genug. Stattdessen werde es für kleine und mittlere Sparer unattraktiv, am Aktienmarkt zu investieren, so die Kritik des österreichischen Finanzministers.

SPD-Finanzexperte Lothar Binding hält dagegen, dass eine existierende Steuer später verändert werden könne: "Man kann die später abmildern oder erhöhen. Und ich sage, der Fuß in der Tür ist besser, als wenn die Tür geschlossen bleibt."

Das Konzept von Olaf Scholz sieht vor, Aktiengeschäfte mit 0,2 Prozent zu besteuern. Allerdings nur, wenn es sich um Papiere großer Unternehmen handelt, die mehr als eine Milliarde Euro wert sind. Alle Transaktionen außerhalb der Börse werden nicht besteuert.

Ist die Steuer aus der Zeit gefallen?

Außen vor sind auch alle anderen Anlageprodukte, wie Wettgeschäfte in Rohstoffe oder Devisen. Die Steuer ist daher auch in Deutschland umstritten. Sie decke nur 20 Prozent aller Finanztransaktionen ab, erklärt Christoph Trebesch vom Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel. Er meint, die Steuer passe nicht zur heutigen Struktur der Finanzmärkte, weil über 80 Prozent aller Transaktionen Derivate seien.

Man deckt also nur einen Kleinstteil der tatsächlichen Transaktionen mit dieser Steuer ab. Christoph Trebesch Institut für Weltwirtschaft

Dennoch drängen Experten wie Christoph Trebesch auf die Einführung einer EU-weiten Finanztransaktionssteuer. Sie würde kaum Kleinanleger treffen, sondern vor allem große, professionelle Investoren wie US-Pensionsfonds, erklärt Trebesch.

Nationale Notlösung

Sollten am Ende dennoch in der EU die Unterstützer fehlen, wäre es möglich, die Steuer nur in der Bundesrepublik einzuführen. Lothar Binding von der SPD würde das befürworten. IfW-Experte Trebesch ebenso, vorausgesetzt die Steuer wird ausgeweitet.

Grünen-Politiker Sven Giegold Bildrechte: IMAGO Der Grünen-Europapolitiker Sven Giegold ist jedoch skeptisch. Er meint, dass Finanzmarktumsätze auch leicht im Ausland getätigt werden können und auch die müsse man besteuern. Andernfalls bewirke eine echte Finanztransaktionssteuer einfach nur eine Schließung der deutschen Börse. Und das könne Giegold zufolge nicht sinnvoll sein.

Also wenn sie ihre Spekulationen dann nicht mehr in Deutschland, sondern in Paris oder New York durchführen, dann muss der deutsche Fiskus das genauso besteuern. Sven Giegold | Grüne EU-Abgeordneter

Die Zeit der Finanztransaktionssteuer werde aber kommen, da ist sich Sven Giegold sicher. Und zwar spätestens wenn es um die Frage geht, wer die Kosten für die Corona-Krise trägt.