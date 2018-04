Fit werden vor der Couch Wachsender Markt für Online-Fitness

Der Fitnessmarkt boomt. Nirgendwo in Europa sind so viele Menschen in einem Fitnessstudio angemeldet wie in Deutschland. Alle Anbieter zusammen bringen es auf fast elf Millionen Kunden. Am Donnerstag beginnt die weltweit größte Fitnessmesse: die Fibo in Düsseldorf. Und dabei wird es auch um einen Trend gehen, der das klassische Fitnessstudio eigentlich überflüssig macht. Online-Fitness für zu Hause. Entsprechende Anbieter haben bereits hunderttausende Kunden.

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL