Pfandsystem Sonderflaschen sorgen für Mehrarbeit

Bierflasche in den Pfandautomaten legen, warten, Quittung mitnehmen. Für den Kunden ist das kinderleicht. Die Mitarbeiter im Lagerraum hinter dem Automaten haben dagegen allerhand zu tun. Sie sortieren die Pfandflaschen von Hand.



Besonders aufwendig dabei: Flaschen mit Präge-Wappen der Brauerei. Matthias Benz, Marketing-Chef bei Konsum Leipzig, erklärt: "Die sondergeprägten Flaschen bedeuten für uns immer Mehraufwand. Weil wir da exakt denselben Kasten vorhalten müssen. Wenn es Flaschen sind, die uniform sind, dann können die an jede Brauerei zurückgeführt werden. Eine Flasche mit Sonderprägung muss aber an die entsprechende Brauerei zurückgeführt werden."

Uniforme Flaschen wären effizienter

Im winzigen Pfandraum einer Leipziger Konsum-Filiale stapeln sich Dutzende Getränkekisten. Nur wenn sie vollständig sind, kann der Supermarkt sie an den Großhändler zurückgeben, gegen Geld.



In Mitteldeutschland setzen unter anderem Radeberger und Köstritzer auf Sonderflaschen. Was den Brauern daran gefällt, kann Matthias Benz gut nachvollziehen: "Wir können gut verstehen, dass man sich am Markt individualisieren will, Fans schaffen will. Für die Händler wären uniforme Flaschen sicher praktischer, weil man dann eine höhere Effizienz hat, das Lager und die Logistik besser auslasten kann."

Das Problem beginnt auf der anderen Seite des Automaten. Bildrechte: IMAGO Die Leipzigerin Cathrin von der Brelie setzt bei ihrer Kleinstbrauerei Weisse Elster Biere auf Standardflaschen. Sie weiß, wie aufwendig es ist, mit unsortiertem Leergut klarzukommen.



Für größere Brauer gilt das genauso: "Auch in einem Logistikzentrum wird per Hand sortiert. Weil natürlich geguckt werden muss. Welche Flasche kann genommen werden, welche nicht? Da sind auch viele Einwegflaschen mit dabei, die nicht genommen werden können. Insofern: Es ist immer Handarbeit, viel Personal erforderlich."

Brauerverband verteidigt die gängige Praxis

Geprägte Flaschen dürfen exklusiv von der ausgebenden Brauerei genutzt werden. An vielen Orten im Mehrwegsystem muss also sortiert werden – mit großem Aufwand. Trotzdem verteidigt der Sächsische Brauerbund die Sonderflaschen: Als Mittel gegen die schlechte Qualität der Standardflaschen: "Die Verwendung eigener, ebenfalls umweltfreundlicher Mehrwegflaschen ermöglicht Brauereien, die Qualität der Flaschen, in die sie ihr Bier füllen, auf einem ihren eigenen Anforderungen und Wünschen entsprechenden Niveau zu halten", antwortet der Verband schriftlich.

Cathrin von der Brelie von Weisse-Elster-Biere hat für Biertrinker noch einen anderen Rat: einfach Bier aus der Region trinken. "Eigentlich ist Bier ein regionales Produkt. Derzeit ist es aber mit den geprägten Flaschen so, dass die dann gerne von Bremen nach Tübingen fahren und umgekehrt." Das sei nicht wirklich sinnvoll.