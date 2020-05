Reaktion auf Coronavirus-Infektionen

Testzelt des Burgenlandkreises in der Nähe eines Fleischbetriebes in Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Hier werden Mitarbeiter des Betriebs auf Coronavirus-Infektionen getestet. Bildrechte: dpa In den vergangenen Wochen waren Coronavirus-Infektionen bei mehr als 600 Mitarbeitern von Fleischfabriken in Nidersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein bestätigt worden. Als Grund werden die in der Branche verbreiteten Sammelunterkünfte für osteuropäische Arbeiter und schlechte Hygienestandards gesehen. Vielfach aus Rumänien und Polen kommende Arbeiter sind meist bei Subunternehmen und mit Werkverträgen beschäftigt, die zeitweise in oft überfüllten und überteuerten Unterkünften leben.

Heil zufolge sind die Unterkünfte der Arbeiter überbelegt und es würden Wuchermieten dafür verlangt. Gegen Hygieneregeln, den Mindestlohn und Arbeitszeitvorgaben werde verstoßen. Es sei Zeit, "aufzuräumen".

Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) Bildrechte: dpa Zusätzlich soll es nach dem jetzt beschlossenen Eckpunkte-Papier deshalb nun stärkere Kontrollen gebe, um Arbeitgeber zur Einhaltung von Gesundheitsstandards zu zwingen.



Sie sollen auch zu einer digitalen Arbeitszeiterfassung verpflichtet werden. Das Bußgeld für Verstöße gegen Arbeitszeit-Regeln soll auf bis zu 30.000 Euro verdoppelt werden.



Geprüft werden soll auch, ob die Unternehmen der Branche verpflichtet werden können, Mindeststandards bei den Unterkünften einzuhalten, unabhängig davon, ob sie diese selbst betreiben oder von Dritten angeboten werden.

Über den ersten Entwurf von Heil hatte die Koalition noch gestritten, vor allem wegen einer Passage, nach der Werkverträge auch in anderen Branchen abgeschafft werden könnten. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sprach sich jedoch für ein härteres Vorgehen in der Fleischbranche aus.

Branche beklagt ungleiche Behandlung

Der Verband der Geflügelwirtschaft hält ein Verbot von Werkverträgen nur in der Fleischbranche für verfassungswidrig. Präsident Friedrich-Otto Ripke sagte am Mittwoch im RBB: "Wir würden dann diskriminiert, weil es diese Verträge ja auch zum Beispiel in der Logistik gibt", so etwa bei Amazon oder auch in der Baubranche und in vielen anderen. Ripke zufolge würde der Verband dagegen klagen.

Grund für den Kostendruck in der Branche sind auch die niedrigen Preise im Handel. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch der Fleischfabrikant Clemens Tönnies verteidigte die Werkverträge. Die "Neue Osnabrücker Zeitung" zitierte aus einem Schreiben des Unternehmers an Heil: "Ein generelles Verbot von Werkverträgen in der Fleischwirtschaft hätte massive, strukturell-negative Veränderungen für die Agrarwirtschaft zur Folge."



Statt Werkverträge abzuschaffen, schlug Tönnies vor, das System zu reformieren und einen Branchenmindestlohn von zwölf Euro pro Stunde einzuführen. Zudem sollten Auftraggeber der Subunternehmer "für eine menschenwürdige und wirtschaftlich faire Unterbringung aller Beschäftigten" haften.

Auch der Fleischwirtschafts-Verband warnte. Dessen Hauptgeschäftsführerin Heike Harstick sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, große Teile der Produktion würden ins Ausland abwandern, weil sich für viele manuelle Arbeiten keine Arbeitskräfte in Deutschland mehr fänden. Die Coronavirus-Infektionen bezeichnete sie als "Einzelfälle". Heil sei von Gewerkschaftern "aufgehetzt" worden und agiere ohne "tatsächliche fachliche und sachliche Kenntnis" über die Branche.