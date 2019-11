Darum sei es schwierig, bei diesen Fertigprodukten von Gesundheit zu sprechen, meint Nicole Wege. "Die sollte man sowieso nur in Maßen genießen. Für die Gesundheit an sich kommt es immer auf die Gesamtheit dessen an, was man isst."

Und der Blick auf die Zutatenliste lohnt bei den Ersatzprodukten in jedem Fall, so die Verbraucherschützerin. So beinhalten viele vegetarische Alternativen Eiklar – manchmal bis zu 70 Prozent. Wer so viel tierisches Eiweiß nicht will, sollte also die Rückseite der Verpackung prüfen.