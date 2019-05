Flixbus gehört zur Flixmobility GmbH und hat seinen Sitz in München. Gegründet wurde das Unternehmen 2011. Seit der Fusion mit dem Konkurrenten MeinFernbus im Jahr 2015 dominiert Flixbus den Fernbuslinienverkehr in Deutschland. Danach folgten weitere Übernahmen in Deutschland und im Ausland. Europaweit umfasst das Flixbusnetz etwa 1.400 Ziele in 28 Ländern. Auch in den USA ist Flixbus aktiv.



Seit März 2018 drängt Flixmobility in den Zugverkehr. Auf einzelnen Strecken in Deutschland werden unter der Marke Flixtrain Bahnreisen angeboten. Flixbus-Daten 2018: Marktanteil bei Fernbusreisen in Deutschland 95 Prozent. Bundesweit 280 Linien mit etwa 5.700 Fahrten pro Woche. Im Gesamtjahr wurden knapp 23 Millionen Passagiere befördert, weltweit 45 Millionen Kunden in 29 Ländern. Größte Anteilseigner sind die US-Beteiligungsfima General Atlantic, SEK Ventures und Holzbrinck Ventures.