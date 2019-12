Am Sonntag war ein letzter Versuch der Arbeitgeber gescheitert, den Streik noch abzuwenden. Eurowings bot Ufo die sofortige Übernahme des Teilzeit-Tarifvertrags der Lufthansa für die Germanwings-Beschäftigten an. Die Gewerkschaft lehnte das jedoch als unzureichend ab. Neben den Teilzeitregelungen geht es Ufo in dem Tarifkonflikt auch um Gehaltserhöhungen sowie die betriebliche Altersvorsorge bei den Lufthansa-Töchtern. Die Forderung nach einer Gehaltserhöhung um 1,8 Prozent erfüllte Lufthansa mit einer freiwilligen Erhöhung um zwei Prozent. Allerdings fordert Ufo auch eine Einmalzahlung von 1.500 Euro für alle Mitarbeiter, rückwirkende Sonderzahlungen und Freistellungsvereinbarungen für Mitglieder der Ufo-Tarifkommission. Auch höhere Spesensätze und Zulagen will die Gewerkschaft durchsetzen.