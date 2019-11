Bei der Lufthansa drohen unbefristete Streiks der Flugbegleiter. In Urabstimmungen der Kabinengewerkschaft UFO stimmten Beschäftigte der Lufthansa-Kernmarke sowie von vier deutschen Tochterbetrieben grundsätzlich für unbefristete Arbeitsniederlegungen. Die Zustimmung habe je nach Betrieb zwischen 77 und 96 Prozent betragen, hieß es in einer Mitteilung der Gewerkschaft.

Wann genau die Streiks stattfinden, will die Gewerkschaft am Montag ankündigen. Möglich sind sie nun bei der Lufthansa, Lufthansa CityLine, Eurowings, Germanwings und SunExpress Deutschland.



In der Dauerauseinandersetzung mit dem Konzern hatte UFO bereits am 20. Oktober einen 19-stündigen Warnstreik bei vier Lufthansa-Tochtergesellschaften veranstaltet und dabei mehr als 100 Flüge ausfallen lassen. Der letzte reguläre UFO-Streik bei der Lufthansa-Kerngesellschaft datiert aus dem Jahr 2015.