Was an dem Vorwurf dran ist, lässt sich schwer beurteilen. Wenn Betrug im Spiel ist, dann müsste in Deutschland das Luftfahrtbundesamt einschreiten. Ihr lägen zu solchen Fällen allerdings keine Erkenntnisse vor, teilt die Behörde mit. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft äußert sich auf Anfrage von MDR AKTUELL nicht. Ein Sprecher sagt lediglich, er halte den Vorwurf für völlig absurd.

Der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt springt bei. Auch er glaubt nicht an vorsätzlichen Betrug der Airlines: "Denn das, was reinkommen würde auf diesem Weg, ist viel zu wenig, um die Liquiditätsnöte, die eine Lufthansa und andere Fluggesellschaften haben, wirklich nennenswert zu beeinflussen." Großbongardt zufolge versuchen die Fluggesellschaften, den Markt zu testen. Da werde ein Flug geplant, reingestellt und dann sehe man, die Buchungszahlen entwickelten sich nicht so wie erhofft. Und dann nehme man den wieder raus, rechtzeitig, bevor man zusätzliche Entschädigungen an die Passagiere zahlen müsse.