Flughafen Leipzig/Halle Bislang 700 Einwendungen gegen geplanten Ausbau des mitteldeutschen Airports

Die Flughafen Leipzig/Halle GmbH hatte 2019 beschlossen, in den kommenden Jahren 500 Millionen Euro in den Ausbau des Airports zu investieren. Das Geld soll nach Auskunft des Betreibers in neue Vorfelder, Logistik- und Bürogebäude im Nord- und Südteil sowie den Zentralbereich des Flughafens fließen.

Der internationale Paketdienstleister DHL hat einer seiner weltweit drei Zentralen auf dem Flughafen Leipzig/Halle. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

U.a. sollen 36 neue Flugzeugstellplätze für DHL entstehen, so steigt die Zahl von 60 auf 96. Damit verbunden ist eine Zunahme der Starts und Landungen – auch in der Nacht. Der Flughafen Leipzig / Halle ist nach Frankfurt am Main der zweitgrößte Frachtflugairport in Deutschland.