Der europäische Flugzeugbauer Airbus will wegen der Folgen der Corona-Krise für die Luftfahrt weltweit 15.000 Stellen abbauen. Wie das Unternehmen mitteilte, sind allein Deutschland etwa 5.100 Arbeitsplätze betroffen - zusätzlich zu den 900, die bei der Augsburger Tochter Premium Aerotec ohnehin zur Disposition standen. Weitere 5.000 Stellen will Airbus in Frankreich streichen, in Großbritannien 1.700, in Spanien 900 und 1.300 an weitern weltweiten Standorten.