Hubert Langrock wühlt sich zurzeit durch jede Menge Bürokratie. Der Geschäftsführer des Erfurter Szeneklubs "Kalif Storch" will in den nächsten Tagen einen Antrag auf Fördermittel stellen, um Geld aus dem neuen Programm "Neustart Kultur" zu bekommen. Wofür, das weiß er noch nicht genau.

Für ein Konzert wohl eher nicht, sagt er: "Bei einem Konzert, da will ich aufstehen, da will ich tanzen, da will ich mit anderen interagieren. Und da das nicht geht, werden wir auch keine Konzerte veranstalten, weil das einfach völlig am Sinn vorbeigeht."