Ford will sein Kölner Werk zu einem europäischen Zentrum für Elektroautos umbauen. Dafür investiert der Autobauer nach eigenen Angaben mindestens eine Milliarde US-Dollar, umgerechnet 830 Millionen Euro. Das erste batteriegetriebene Fahrzeug soll 2023 vom Band rollen, wie der zweitgrößte US-Autoproduzent am Mittwoch ankündigte. Ein weiteres E-Auto für Köln ist bereits geplant. Details sollen in den kommenden Monaten bekanntgeben werden, sagte Europachef Stuart Rowley bei einer Online-Pressekonferenz .