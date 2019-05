Stillgelegte Bahnstrecken sollten wieder in Betrieb genommen werden. Das haben der Verband Deutscher Verkehrsunternehmer und die Allianz Pro Schiene vorgeschlagen. Den beiden Verbänden geht es darum, vom Nahverkehr abgeschnittene Regionen besser zu erschließen.

Im Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung eine Verdopplung der Fahrgastzahlen vorgenommen. Wenn wir das erreichen wollen, müssen wir den langjährigen Rückzug der Schiene an geeigneten Stellen rückgängig machen.

Der ehemalige Bahnhof Dölau in Halle Bildrechte: dpa

Folgende Strecken in Mitteldeutschland sollten nach dem Willen der beiden Interessenverbände zum Beispiel wieder befahren werden:

Die beiden Verbände wiesen daraufhin, dass zwar in den vergangenen 25 Jahren schon viele Strecken erfolgreich reaktiviert worden seien, vor allem in Niedersachsen, Hessen und Baden-Württemberg. Jedoch habe es deutlich mehr Stilllegungen gegeben. Deutschland brauche daher dringend deutlich höhere Investitionen in die Eisenbahn-Infrastruktur, um mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen.