Versuche mit Stickstoffdioxid an Menschen und an Affen. Damit ist der Lobbyverein EUGT seit dem Wochenende in den Schlagzeilen. Doch wer oder was ist die EUGT? Im Internet findet sich nur wenig über die Arbeit des Forschungsinstituts. Bekannt ist nur: Die Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor wurde 2007 gegründet und im Sommer 2017 aufgelöst. Finanziert haben sie die deutschen Autobauer VW, Daimler und BMW. Mit dem Geld der Konzerne hat der Lobbyverein Studien bezahlt.

Ruft man die ehemalige Website auf ist nur zu lesen: "Forbidden: You don't have permission to access." Keine Genehmigung zum Zugang also. Mit archive.org gibt es ein Archiv aller Webseiten, die jemals online waren. Zumindest die Startseiten sind hier hinterlegt. Auch die von eugt.org. Über ihre Arbeit schrieb die EUGT auf der eigenen Website:

EUGT wurde gegründet, um die umweltmedizinische Wirkungsforschung auf nationaler wie internationaler Ebene zu intensivieren sowie Gesellschaft und Öffentlichkeit über oftmals komplexe wissenschaftliche Studienergebnisse in einer verständlichen Form zu informieren. Im Schwerpunkt geht es darum, Wirkungen und Risiken des motorisierten Individualverkehrs auf Umwelt und Gesundheit möglichst objektiv zu untersuchen. EUGT (Selbstauskunft)

Also eine sogenannte Forschungsvereinigung, die ausgewählte Studien fördert. Einzig ein Tätigkeitsbericht des Lobbyvereins findet sich im Internet. Im Bericht werden Mitglieder vorgestellt und Projekte aufgelistet.

EUGT wollte die Politik beeinflussen

Der Lobbyverband hat demnach unter anderem Untersuchungen zur Wirksamkeit von Umweltzonen, der Repräsentativität von Messstationen und eben die umstrittene Inhalationsstudie, die an der Uni Aachen durchgeführt wurde und nun für Wirbel sorgt, finanziert. Die Objektivität des Lobbyvereins Bezweifelt Christina Deckwirth von LobbyControl.

"Die Autolobby ist natürlich einer der mächtigsten Lobby-Akteure in Deutschland, die wirklich auf Kuschelkurs mit der Bundesregierung sind", so Deckwirth. Die Bundesregierung halte immer wieder ihre schützende Hand über die Autoindustrie. "Dieser EUGT ist eben ein Lobby-Instrument der Autoindustrie."

Über wissenschaftliche Studien solle dabei Einfluss auf die Politik gewonnen werden. Für die Autoindustrie gebe es noch viele andere Lobbymethoden. Etwa dem Seitenwechsel von Politikern, oder die Parteienfinanzierung, so Deckwirth. "EUGT ist eben der Arm, der über die Wissenschaft versucht Lobbyarbeit zu betreiben, indem das Image aufpoliert werden soll und dadurch auch Regulierung abgewendet werden soll."

USA geht stärker gegen Lobbyismus vor

Ein Zeichen für die Macht des Lobbyvereins ist aus Deckwirths Sicht zum einen, dass der Verein bis heute so gut wie unbekannt ist. Zum anderen sei es bezeichnend, dass die Informationen zu den Versuchen an Tieren und Menschen aus den USA nach Deutschland kämen. Dort werde die Aufklärung des Abgasskandals deutlich weiter vorangetrieben, so Deckwirth.