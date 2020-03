Allerdings arbeiteten 2018 in Deutschland auch besonders viele Frauen in Teilzeit (47 Prozent). Auch bei dieser Quote belegt Deutschland im EU-Vergleich den dritten Platz. Jeder elfte Mann (9 Prozent) war in Teilzeit beschäftigt. Die Quote stieg in Vergleich zu vor zehn Jahren für beide Geschlechter leicht und 1,4 Prozentpunkte (Frauen) bzw. 0,9 Prozentpunkte (Männer). EU-weiter Spitzenreiter bei der Teilzeitarbeit sind die Niederlande. Dort arbeiteten 2018 knapp drei Viertel der Frauen (74 Prozent) und knapp ein Viertel der Männer (23 Prozent) in Teilzeit.