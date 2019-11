Faktencheck Arbeiten mehr Frauen im Osten Deutschlands als im Westen?

Hauptinhalt

Kurz vor dem Mauerfall hatten 90 Prozent der Frauen in der DDR einen Job. Im Westen war es nur jede zweite Frau. Das hat sich auch nach der Wende lange so fortgesetzt. Vielleicht auch deshalb hat die Parteivorsitzanwärterin Klara Geywitz von der SPD bei Markus Lanz gesagt, in Ostdeutschland sei die Frauenerwerbstätigkeit wesentlich höher, warum solle es im Westen der Bundesrepublik nicht auch so gehen können? Arbeiten im Osten Deutschlands also immer noch mehr Frauen als im Westen?

von Birgit Raddatz, MDR AKTUELL