Die Gehaltslücke zwischen den Geschlechtern bleibt unverändert. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, verdienen Frauen in Deutschland im Durchschnitt 21 Prozent weniger als Männer. Der Abstand sei damit genauso groß wie im Jahr 2017.

Die Hauptgründe dafür seien, dass Frauen häufiger als Männer in schlechter verdienenden Branchen arbeiten und teilzeit- oder geringfügig beschäftigt sind. Außerdem erreichten Frauen seltener Führungspositionen, hieß es. Jedoch verdienten Frauen auch in vergleichbaren Jobs und gleicher Qualifikation weniger als Männer.

Den Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern belegt auch eine Studie der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach ist die Lücke in Süddeutschland besonders groß. Weibliche Arbeitnehmer verdienten in Baden-Württemberg durchschnittlich 22,7 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen.