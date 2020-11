Frauenquote

Denn die Geschlechtervielfalt dürfe nicht nur Aushängeschild sein, meint Neurowissenschaftlerin Sperling: "Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie zwar nach Außen hin Diversität haben, sie dann aber eine Art der Kultur etablieren, in der sich dann diese diversen Talente entweder nicht trauen zu sprechen, oder, wenn sie sprechen, keine positive Resonanz bekommen. Oder nicht in die Entscheidung mit einbezogen werden." In diesen Fällen würde das Potenzial eines gemischt-geschlechtlichen Teams einfach verpuffen.