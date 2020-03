Frauentag Frauen im Saale-Orla-Kreis verdienen am wenigsten

8. März – der Tag, an dem der Frauentag, auch Frauenkampftag genannt, begangen wird. Auch wenn vieles erreicht wurde, zu Ende ist dieser Kampf noch nicht. Zum Beispiel, wenn es um gerechte Bezahlung geht. Denn Frauen bekommen für ihre Arbeit immer noch weniger Geld als Männer. Eine Anfrage der Linken an die Bundesregierung zeigt: Frauen im Südosten Thüringens verdienen im Vergleich mit anderen Kreisen und Städten bundesweit am wenigsten. Woran liegt das?

von Ine Dippmann, MDR AKTUELL