Ein Samstag im grauen Februar. Michael Müller* wird heute einen frischen Fassonschnitt bekommen. Ende Januar schrieb er auf Facebook, er suche nach einem Friseur. Er ist nicht der Einzige, der eine solche Anzeige in diesen Tagen gepostet hat, doch einer der Wenigen, die auf die Nachfrage von MDR AKTUELL reagieren.



Er habe mehrere Angebote bekommen, schreibt der Metallarbeiter aus Mecklenburg-Vorpommern und sich für eine Friseurin entschieden, die zwei Ortschaften weiter wohnt: "Wir haben einen Termin vereinbart bei ihr zu Hause". Das Treffen – vorbei an Steuer und den aktuellen Schließungsregelungen – solle mit Mund-Nasen-Schutz stattfinden, sagt er. Müllers heimlicher Ausflug in die Nachbarschaft wird jedoch nicht verborgen bleiben. Was seine Kollegen wohl sagen werden, wenn sie ihn sehen? Müller überlegt nicht lang und meint: "Ich wäre nicht der Erste, der mit frisch geschnittenen Haaren zur Arbeit kommt."

Zentralverband spricht von boomender Schwarzarbeit

Präsident des Zentralverbandes Friseurhandwerk: Harald Esser Bildrechte: Zentralverband Friseurhandwerk Müllers Anzeige auf Facebook ist nicht nur Friseuren aufgefallen. Reagiert haben auch andere Facebook-Nutzer, denen die Haare genauso zu lang sind und die sich ein Ende des Lockdowns herbeisehnen. So wird Müllers Aktion mit dem Satz kommentiert: "Wegen solcher Personen wird der Lockdown immer weiter in die Länge gezogen". Eine Nutzerin rät ihm: "Setz ne Mütze auf, is Winter, gleiches Recht für alle!". Ein Dritter schreibt: "Auf Deutsch: wer hat Bock auf Schwarzarbeit."



Dass im Friseurhandwerk Schwarzarbeit mehr denn je an der Tagesordnung ist, erzählen gerade viele in der Branche, auch wenn niemand konkrete Zahlen nennen kann. "Jeder, der frisch geschnittenes Haar hat, fällt derzeit auf", sagt der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks, Harald Esser, auf MDR-Anfrage. "Schauen Sie sich um, dann sehen Sie, wie die Schwarzarbeit boomt".

Rund 80.000 Unternehmen zählt das Friseurhandwerk deutschlandweit mit insgesamt rund 240.000 Beschäftigten. Normalerweise versorgt die Branche nach Verbandsangaben täglich deutschlandweit eine Million Kunden. Eine Menge Kontakte also, bei denen das Coronavirus übertragen werden könnte. Seit sieben Wochen sind deshalb auch "körpernahe Dienstleistungen" in den Corona-Schutzverordnungen der Bundesländer wieder untersagt.



Auch die insgesamt über 8.000 Unternehmen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit rund 20.000 Beschäftigen sind seither geschlossen. Wie lange noch, ist unklar. Viele Ladenbesitzer verweisen auf ihre bisherigen Hygienekonzepte in den Salons: Stetig Maske tragen, desinfizieren, Abstand halten - nur jeder zweite Kundenplatz im Geschäft darf noch genutzt werden. Man kenne keine Kunden, die sich beim Friseur mit dem Coronavirus angesteckt haben, hört man von den Besitzern. Stimmt das tatsächlich? Um das deutschlandweit zu ermitteln, müsste man alle Gesundheitsämter anrufen. Doch diese können laut Robert Koch-Institut nur etwa ein Sechstel der insgesamt gemeldeten COVID-19 Fälle einem Ausbruch zuordnen. "Damit fehlen für eine Vielzahl der Fälle Informationen zur Infektionsquelle", heißt es vom RKI. Hinweis auf Abstandsregeln in einem Friseursalon Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Überbrückungshilfen starten erst im Februar

Vom Gesundheitsamt Leipzig heißt es auf MDR-Anfrage, dass es seit September in der Stadt "keine Infektionen im Zusammenhang mit Friseurbesuchen“ gegeben habe. Friseur Kay Schwalenberg musste dennoch seinen Laden schließen, den er seit 17 Jahren im Südwesten von Leipzig betreibt. Der 48-jährige Friseurmeister zehrt zurzeit "von seinen Rücklagen und der Familienkasse".



Für seine Branche wird es keine pauschale Umsatzerstattung geben, wie sie Restaurants oder Kosmetiksalons im November und Dezember erhalten haben, sondern Überbrückungshilfe III. Der staatliche Zuschuss wird lediglich einen Teil der Fixkosten wie Pacht, Strom oder Versicherungen decken, nicht aber die Ausfälle bei den Einnahmen. Startschuss für die Antragstellung ist laut Bundeswirtschaftsministerium im Februar. Schwalenberg rechnet frühestens im März mit den Hilfen. Bis dahin muss er als Unternehmer alle Betriebsausgaben für seinen Laden vorstrecken, von den fehlenden Einkünften ganz zu schweigen.

Friseure fordern Gleichbehandlung mit anderen Branchen