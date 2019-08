Der Deutsche Fruchthandelsverband hat vor einer Bananen-Krise gewarnt. Künftig könnten Plantagen in ganz Lateinamerika - und damit auch Bananen in deutschen Supermärkten - Geschichte sein, sagte ein Verbandssprecher gegenüber der "Bild"-Zeitung vom Dienstag.

Andere Experten prognostizierten, dass sich die Verbraucher dann von Billig-Bananenpreisen verabschieden müssten. Der Deutschland-Chef einer bekannten Bananenmarke sagte dem Blatt, die Gefahr sei extrem hoch, dass es die Bananen, die wir kennen, in ein paar Jahren nicht mehr gebe.

Grund ist demnach die Pilzkrankheit "Tropical Race 4". Diese hat dem Bericht zufolge bereits die Bananen-Plantagen in Kolumbien befallen und sei nicht aufzuhalten. Das habe bereits die Vergangenheit gezeigt.

So hatte in den 60er-Jahren dieselbe Pilzkrankheit die damals marktbeherrschende Sorte "Big Mike" vernichtet. Daraufhin wurde auf "Giant Cavendish" umgestellt, die jetzt in Kolumbien befallen ist. Derzeit stammen der Zeitung zufolge mehr als 90 Prozent der Bananen hierzulande aus Lateinamerika. Für den Menschen ist der Pilz harmlos, die Bananenpflanze hingegen zerstört er.