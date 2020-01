So machen es Firmen wie Gehe Pharma mit Niederlassungen in Magdeburg und Halle, Noweda in Chemnitz und Erfurt und Phoenix Pharmahandel in Gotha und Leipzig. Geht es nach den Grünen, sollen sie zukünftig das zuständige Bundesamt darüber informieren, wenn es Engpässe bei Arzneimitteln gibt.