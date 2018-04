Minijobs Minijob-Zentrale arbeitet seit 15 Jahren

In Deutschland gibt es einen beachtlichen Bedarf an Minijobs. Ob als Kellner in der Gastronomie, als Zimmermädchen oder als private Haushaltshilfe. Rund sieben Millionen Menschen arbeiten in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis auf 450-Euro-Basis. Was die Anmeldung und Versicherung für eine solche Beschäftigung betrifft, laufen die Fäden bei der Minijobzentrale zusammen, die vor 15 Jahren gegründet wurde.

von Klaus Deuse für MDR AKTUELL