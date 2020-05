Eine Prämie für alle, die sich ein neues Auto kaufen. Das würde nicht nur den Autofirmen gefallen, sondern auch deren Zulieferern. Allein in Sachsen sind das rund 780 Unternehmen, die Motorteile herstellen, Bleche biegen oder Auto-Software programmieren. Dirk Vogel, Netzwerkmanager des Netzwerks Automobilzulieferer Sachsen, sagt, die Kaufprämie brächte etwas mehr Sicherheit. Denn im Moment wisse keiner so genau, wie lange die Krise noch anhalte und ab wann das Käufervertrauen wieder einsetze. Wenn man jetzt sehe, dass eine solche Prämie für ein Jahr, anderthalb oder zwei Jahre laufe, könne man sich vorstellen, dass so lange auch ein kontinuierlicher Absatzmarkt funktioniere.

Mehr als 90.000 Jobs hängen in Sachsen an der Autoindustrie. Hier produzieren Volkswagen, BMW und Porsche. Doch was, wenn die Käufer mit der Prämie keine deutschen, sondern japanische Autos kaufen? Jens Katzek, Geschäftsführer des Automotiveclusters Ostdeutschland, würde die Auszahlung an Bedingungen knüpfen: