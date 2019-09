Die Europäische Union hat die Übernahme der RWE-Ökostromtochter Innogy durch den Energiekonzern Eon genehmigt. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager teilte mit, mehrere Auflagen stellten sicher, dass der Zusammenschluss in den betroffenen Ländern "nicht zu einer geringeren Auswahl und höheren Preisen führen wird".

Eon und RWE hatten im März 2018 ihre Neuausrichtung auf dem deutschen Energiemarkt angekündigt. Eon will in erster Linie zum Strom- und Gaslieferanten werden und RWE vor allem zum Stromproduzenten und Großhändler.

Zunächst hatte die EU-Kommission Bedenken geäußert, für Deutschland etwa bei der Lieferung von Heizstrom und Autobahn-Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder wegen möglicher negativer Folgen auf den Märkten in Tschechien und Ungarn.

Die Brüsseler Behörde verhängte Auflagen. So musste Eon den nichtregulierten Handel mit Strom und Gas in Tschechien abtreten, also für Nachtspeicherheizungen und Wärmepumpen. Infolge sah die Kommission keine wettbewerbsrechtlichen Einwände mehr. Zuvor hatte die Behörde bereits die Übernahme von Teilen des Eon-Konzerns zur Erzeugung von Öko- und Atomstrom durch RWE erlaubt.