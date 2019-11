Die Thomas Cook GmbH sowie die Thomas Cook Touristik GmbH hatten am 25. September Insolvenz angemeldet. Sie waren in den Strudel der Pleite ihres britischen Mutterkonzerns, der Thomas Cook Group, geraten. 140.000 Urlauber saßen zeitweise an ihren Urlaubsorten fest. Sie und weitere zehntausende Menschen, die einen Urlaub bei Thomas Cook gebucht hatten, melden derzeit Entschädigungsansprüche an. Fest steht aber wohl, dass die Betroffenen nur einen Teil ihres Geldes zurückbekommen können. Im Dezember soll feststehen, wie viel das sein wird.