Der GKK-Chef Miguel Müllenbach schrieb aus diesem Anlass in einem Brief an die Mitarbeiter: "Diesen Tag und diesen Erfolg haben wir alle herbeisgesehnt." Galeria Karstadt Kaufhof melde sich zurück auf dem Spielfeld und werde in den kommenden Wochen und Monaten die Tabelle der erfolgreichen Einzelhändler auf den Kopf stellen.