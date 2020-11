Am 2. November mussten viele Unternehmen wieder schließen. Laut einer gemeinsamen Presseerklärung des Bundeswirtschaftsministeriums und des Bundesfinanzministeriums bietet der Bund für den Monat November mit der "außerordentliche Wirtschaftshilfe" eine weitere zentrale Unterstützung für Unternehmen, Betriebe, Selbständige, Vereine und Einrichtungen, die von den aktuellen Corona-Einschränkungen besonders betroffen sind. Laut BMWi soll die "außerordentliche Wirtschaftshilfe" - so die offizielle Bezeichnung - bei Unternehmen bis 50 Mitarbeitern 75 Prozent des ausgefallenen Umsatzes ersetzen. Größere Unternehmen bekommen laut Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) 70 Prozent erstattet.

"Das erste Mal ein tolles Angebot der Regierung"

Ihr Hotel ist seit Montag geschlossen und trotzdem hat Britt Gorny in diesen Tagen viel zu tun. "Wir haben gemeinsam die Schotten dichtgemacht, das Hotel beräumt und die Waren aussortiert, die ablaufen. Und dann hoffen wir, dass wir im Dezember wieder aufmachen können!" Britt Gorny führt mit ihrem Mann und 18 Mitarbeitern die Saigerhütte in Olbernhau im Erzgebirge. Das Vier-Sterne-Hotel ist in aufwendig restaurierten Fachwerkhäusern aus dem 16. Jahrhundert untergebracht. Die versprochene Hilfe für den November will Britt Gorny auf jeden Fall beantragen: "Das wäre das erste Mal ein tolles Angebot der Regierung. Selbst wenn wir nur 50 Prozent ersetzt bekommen. Dann hätten wir die wirtschaftlichen Sorgen nicht und wir könnten unseren Mitarbeitern was aufs Kurzarbeitergeld draufpacken." Die müssten jetzt zum zweiten Mal in diesem Jahr Abstriche beim Lohn hinnehmen. Da sei es kein Wunder, wenn Mitarbeiter von Gaststätten und Hotels nach anderer Arbeit suchen und sich die Personalprobleme in der Branche weiter verschärfen. Wird die Hilfe wie angekündigt anhand der Umsätze vom November 2019 berechnet, dann funktioniere das für ihr Hotel auch gut, sagt Britt Gorny. Wichtig sei jetzt nur, dass die Hilfe schnell ausgezahlt werde. "Wenn die Portale für die Anträge offen sind, sollte das maximal zwei bis drei Wochen dauern. Damit wir reagieren können und gar nicht erst in die negativen Zahlen geraten." Hier im Saigerhüttenkomplex in Olbernhau-Grünthal betreibt Britt Gorny das Hotel "Saigerhütte" Bildrechte: imago images / HärtelPRESS

Gastgewerbe-Verbände fordern schnelle Auszahlung der Hilfen

Die angekündigten Entschädigungszahlen kommen bei Hoteliers und Gastwirten generell gut an. "Das ist auf jeden Fall eine verhältnismäßig kulante Regelung, die hier angeboten wird und so etwas hat die Branche noch nie gehabt", sagt Michael Schmidt vom Hotel- und Gaststättenverband Sachsen-Anhalt (Dehoga). "Die Hilfe wollen alle unsere Mitglieder in Anspruch nehmen", sagt Dirk Ellinger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Thüringen. Auch in Sachsen wolle der Großteil der Gastronomen die Entschädigungen in Anspruch nehmen, so Dehoga-Chef Axel Klein. "Wenn das so kommt wie angekündigt, wäre das gut. Das wäre zum ersten Mal eine Hilfe, die wirklich funktioniert." Alle drei Verbände betonen: Jetzt sei vor allem wichtig, die Hilfen möglichst schnell auszuzahlen. "Eine Auszahlung im Januar wäre tödlich. Weil wir noch nicht wissen, ob wir im Dezember überhaupt wieder öffnen können", sagt Michael Schmidt, der selbst das "Gasthaus zur Tenne" in Naumburg betreibt. Viele Gastronomen könnten nicht verstehen, warum sie bereits schließen mussten und trotzdem immer noch über die Details der Entschädigung diskutiert werde. "Die Finanzämter haben doch die Zahlen für den November 2019 schon und da könnte man einfach sagen: Wir zahlen jetzt einen Abschlag und alles andere regeln wir im Nachhinein", sagt Dirk Ellinger. Der Verbandschef verweist auf einige noch ungeklärte Fragen. So sei offen, ob Umsätze aus Essenslieferungen oder aus Übernachtungen von beruflich Reisenden auf die Entschädigungszahlungen angerechnet werden. "Diese Übernachtungen werden in Thüringen auch gebraucht: Für Ärzte und medizinisches Personal, für Bauarbeiter, für Geschäftsleute aus systemrelevanten Berufen", so Dirk Ellinger. Die Gastronomen sind verärgert über den Corona-Lockdown Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Ausnahmen für Künstler mit stark schwankenden Einkommen

Nach den bisher veröffentlichten Plänen des Wirtschaftsministeriums soll die Hilfe als einmalige Pauschale ausgezahlt werden. Für die Berechnung wird der durchschnittliche wöchentliche Umsatz im November 2019 als Bezugsgröße genutzt. Das ist allerdings für viele Künstler und andere Soloselbstständige problematisch, deren Umsätze über das Jahr stark schwanken. Etwa, wenn sie im Sommer auf vielen Konzerten auftreten und viel arbeiten und im Winter dafür weniger oft gebucht werden. Darauf hatte unter anderem der bekannte Musiker Helge Schneider Ende Oktober in einem offenen Brief hingewiesen. Künstler wie er können daher wählen: Für die Hilfe kann der November 2019 als Vergleich herangezogen werden. Alternativ können Soloselbstständige auch den durchschnittlichen Umsatz im Vorjahr angeben und daraus ihre Ausfälle berechnen lassen, so das Wirtschaftsministerium. Für alle Anträge soll das Portal ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de genutzt werden.

Werden alle betroffenen Unternehmen im November für Ausfälle entschädigt?