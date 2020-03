Claus Weselsky begründet seine Forderung nach der Halbierung des Zugverkehrs wie folgt: „So können wir uns einerseits eine stille Reserve erhalten, die wir auch wechselweise in Einsatz bringen. Anderseits können wir so die hohen Krankenstände und die Ausfälle durch Kinderbetreuung abfedern.“ Er appelliert an die Deutsche Bahn und die anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen: „Denken Sie daran, dass Sie Ihre Mitarbeiter draußen auf den Zügen direkten Gefahren aussetzen. Minimieren Sie das Risiko, wie Sie das in den Bürotürmen gemacht haben.“