Besonders in Jobs, bei denen weder besonders gute Deutschkenntnisse noch viel Vorwissen gefragt sind, kommen Geflüchtete unter. Sogenannte Helfertätigkeiten, erklärt Dirk Hellmann vom Interessensverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen, kurz IGZ. "Das geht los im Bereich Lager, Logistik, Paletten packen oder was ausräumen, den Staplerfahrern zuarbeiten."

Hellmann arbeitet selbst bei der Zeitarbeitsfirma Orizon, die auch eine Niederlassung in Leipzig hat. Hier sind zurzeit 30 Syrer beschäftigt, die bei der sogenannten Konfektionierung von Autoteilen eingesetzt werden. "Beispielsweise beim Zusammenbauen von Türen: Die kommen in Einzelteilen bei dem Unternehmen an und werden dann, je nachdem, wie das Fahrzeug bestellt wurde, mit einzelnen Teilen zusammengeschraubt oder montiert. Lautsprecher rein, Griffe, Fensterheber. Das sind einfachere Montagetätigkeiten."

Um auch kleinere Zeitarbeitsfirmen zu motivieren, Geflüchtete einzustellen, bietet der IGZ verschiedene Schulungen für das interne Personal an: "Was bedeutet das, Geflüchtete einzusetzen? Wie setze ich sie ein? Was ist an rechtlichen Herausforderungen zu beachten?"