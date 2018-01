Im Vergleich zum zweiten Quartal 2017 stieg das Geldvermögen laut Bundesbank um 1,2 Prozent an, im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres sogar um 5,6 Prozent. Deutlich erhöht haben sich die Investments in Aktien und Fonds: Legten die Deutschen im dritten Quartal 2016 "nur" 560 Milliarden Euro in Aktien und 500 Milliarden Euro in Fonds an, stieg die Summe binnen eines Jahres auf 630 Milliarden beziehungsweise 560 Milliarden Euro.