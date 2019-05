Öffentliche Einrichtungen tragen am meisten zum Gemeinwohl in der Gesellschaft bei. Das ergab der Gemeinwohlatlas 2019, der von der Leipziger Graduate School of Management HHL in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen erstellt wurde und am Dienstag in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Die Ergebnisse liegen dem MDR bereits vor.