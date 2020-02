Der US-Elektroautobauer Tesla darf den Wald auf dem Gelände seiner geplanten Fabrik in Grünheide in Brandenburg weiter roden. Das entschied das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Donnerstagabend. Die Richter wiesen die Eilanträge zweier Umweltverbände zurück. Damit darf Tesla nun weitere 90 Hektar Wald räumen.