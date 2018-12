Die ostdeutsche Wirtschaft kann sich dem gesamtdeutschen Trend nicht entziehen und verliert an Schwung. Nach einer Prognose des Ifo-Instituts in Dresden erreicht das Wachstum in Ostdeutschland im kommenden Jahr nur noch 1,3 Prozent. In Sachsen liegt das erwartete Wachstum für 2019 mit 1,2 Prozent sogar noch unter dem ostdeutschen Durchschnitt.