Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer (USt) - auch Mehrwertsteuer genannt - ist eine Steuer, die auf Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen erhoben wird. Sie beträgt in Deutschland in der Regel 19 Prozent.



Ein ermäßigter Umsatzsteuersatz von sieben Prozent gilt etwa für Lebensmittel, Bücher/Zeitungen, Hotelübernachtungen, Nahverkehrstickets, Theater- und Museumskarten.



Die Einnahmen fließen zu etwa 52 Prozent an den Bund, 46 Prozent gehen an die Länder und zwei Prozent an die Gemeinden. Der Nettoverkaufspreis plus die Umsatzsteuer ergibt den Bruttoverkaufspreis.